Директор дивилася як діти "б'ють ТЦК" у шкільній постановці: у Міносвіти вже відреагували

У МОН кажуть, що "відповідні рішення" вже ухвалено

У Києві стався гучний скандал у школі 309, де учні зробили ухвалу про побиття співробітника ТЦК. Як виявилося, директорка школи також була присутньою серед глядачів. У Міносвіти вже обіцяли розібратися.

Про це написала журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва у своєму Facebook. Вона звернула увагу на те, що керівниця навчального закладу потрапила на фотографії із заходу.

"За іронією долі — жіночка-купідониха з Миколаєва, міста, яка на днях побомбили расєянє тільки так. Тож питати з неї треба, що там за гадюшник розвели наші світила науки. І яким креативчиком тішать пропаганду Лаврова та Путіна", — написала вона.

При цьому журналістка також звернула увагу на те, що незадовго до свята та сама директриса проводила заходи до річниці боїв під Крутами.

Водночас користувачі мережі наголосили, що питання щодо підготовки номера треба ставити не лише директору, а й вчителям, учням та їхнім батькам.

Міністр освіти Оксен Лісовий своєю чергою повідомив, що вже говорив із директоркою школи та пообіцяв провести внутрішнє розслідування. Також він поцікавився тим, чому ніхто не чинив опір рішенню включити сцену побиття військовослужбовця у шкільний номер.

Сам ролик, який спричинив суспільний резонанс, можна побачити нижче.

Раніше "Телеграф" писав, що діти у Києві грали у ТЦК та ухилянтів. В результаті одній дитині ледь не зламали носа.