В Раді пропонують заборонити школярам один з найпопулярніших напоїв

У Раді зареєстрували законопроєкт про регулювання енергетичних напоїв.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо державного регулювання виробництва та обігу енергетичних напоїв. Пропонується обмежити їх продаж.

Законопроєкт №13024 передбачає заборону продажу енергетичних напоїв з високим вмістом стимулюючих засобів особам, які не досягли 18-річного віку, та інші обмеження щодо реалізації таких напоїв.

Згідно з проєктом, під час виробництва енергетичних напоїв забороняється додавати інгредієнти, які стимулюють центральну нервову систему, у концентраціях, що перевищують встановлені максимально допустимі рівні.

Автори проєкту наголошують на тому, що енергетичні напої стали дуже популярними серед різних категорій населення завдяки своєму хімічному складу, який включає кофеїн, таурин, гуарану, вітаміни групи В та інші добавки. Ці напої стимулюють центральну нервову систему людини, створюючи відчуття бадьорості, покращення настрою та підвищення працездатності на короткий період.

Втім, тривале споживання енергетиків може призвести до виснаження організму, підвищеної втоми, порушення сну, нервових розладів та депресії. Автори законопроєкту посилаються на дослідження, які нібито доводять шкоду енергетичних напоїв. За їхніми даними, деякі країни, такі як Латвія, Литва та Польща, вже заборонили продаж енергетичних напоїв дітям.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", визначивши нові терміни:

"енергетичний напій" — напій, який містить кофеїн або інші стимулюючі інгредієнти;

"енергетичний напій з високим вмістом стимулюючих засобів" — напій, в якому вміст кофеїну або інших стимулюючих інгредієнтів перевищує 150 мг на 1 літр.

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