Через карантин українські школярі вигадали нову небезпечну забавку. Вона може вартувати життя (відео)

Українцям нагадали правила безпеки на зимовий період

Випадки, коли не лише дорослі, а й діти провалюються під кригу, на жаль не є рідкими в Україні. Нещодавно у Херсонській області рятувальники дістали з-під води на річці Інгулець тіла трьох дітей — вони провалились під кригу.

"Телеграф" розповідає про аналогічні випадки в інших регіонах України та нагадує читачам про правила особистої безпеки на цей період.

Подібні трагічні випадки відбувались не лише на Херсонщині. Так, у Кам'янському Дніпропетровської області під кригу провалився 55-річний чоловік, врятувати його не вдалося. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Всього впродовж лютого 2025 року на водоймах Дніпропетровської області потонуло 4 людини, ще 5 людей вдалось врятувати. За даними Дніпропетровської ОВА, найбільше нещасних випадків сталось у Криворізькому районі, ще один — у Самарському районі.

Водночас нещодавно у Telegram-каналах з'явилось відео, на якому діти граються на кризі річки Південний Буг у Хмельницькому.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій нагадують: жодна крига не є безпечною, а вихід на замерзлу водойму — це завжди ризик. Там порекомендували батькам і вчителям поговорити з дітьми стосовно перебування на кризі.

Аналогічну позицію має і поліція. Правоохоронці попереджають: жодні ігри чи експерименти не варті життя та здоровʼя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі через пожежу постраждала дитина. У ДСНС наголосили, що це був хлопчик 2013 року народження.