Росія своїх кидає. З’ясувалося цікаве про обмін Медведчука та Богуслаєва

Кума Путіна обміняли на захисників Маріуполя у 2022 році, а Богуслаєв сидить у в’язниці

Російська Федерація в рамках обмінів полоненими з Україною офіційно не надсилала запит щодо Віктора Медведчука, колишнього народного депутата від проросійських партій та кума Володимира Путіна.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив керівник Секретаріату Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. За його словами, запит на Медведчука був з боку т.зв. "Міністерства державної безпеки ДНР".

Ця організація фактично була регіональним підрозділом ФСБ Росії на окупованій частині Донецької області до анексії у 2022 році.

"У неофіційних перемовинах офіційно російська сторона його не запитувала. Росія не могла визнати свою зацікавленість Медведчуком. Це показало б слабкість Путіна", — каже Охріменко.

Водночас Кремль не поспішає обмінювати українських полонених на іншого колишнього нардепа та президента корпорації "МоторСіч" В’ячеслава Богуслаєва. Він був затриманий СБУ восени 2022 року, йому висунули підозру у співпраці з російськими окупантами в період війни. Суд визнав Богуслаєва винним та заарештував його майно.

"А по Богуслаєву навіть такого немає. Щоб ви розуміли їх позицію. Це говорить про те, що Росія чужими руками робить брудні справи", — каже Охріменко. Крім того, Росія, за його словами, не хоче забирати своїх військових, які засуджені українським судом за воєнні злочини, а також колабораціоністів, що хочуть на обмін.

Нагадаємо, Віктора Медведчука було заарештовано СБУ в 2022 році при спробі втечі за кордон, але пізніше його обміняли на захисників Маріуполя, захоплених у російський полон. Пізніше Медведчук заявив, що його поміняли на нібито "іноземних найманців".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед Новим роком, 30 грудня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулося 189 українських захисників, серед яких колишній журналіст "Еспресо" Роман Борщ.