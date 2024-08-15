Герої-зрадники України залишаться без звань? Хто може бути першим у списку

До цього списку все ще входить безліч осіб

В Україні незабаром планують позбавити високого звання Героя людей, які виявилися зрадниками та колаборантами. Йдеться про тих осіб, які мають таке звання на цей день, але після повномасштабного вторгнення вони перейшли на бік Росії або виїхали на територію країни-агресора.

"Телеграф" пропонує згадати, хто зі зрадників України все ще має почесне звання Героя. Вони з 2014 року підтримали Росію у бойових діях на території України та анексію Криму, а також підтримали російське вторгнення після 24 лютого 2022 року. Насправді їх все ще залишається чимало.

Здобути звання Героя України можуть дві категорії людей: військові, за героїчні вчинки зі здобуттям золотої зірки, а також цивільні за трудові досягнення.

До цього списку входить колишній народний депутат і член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони В’ячеслав Богуслаєв. Як виявилось, з 2000 року він мав російське громадянство. Ця людина мала доступ до держтаємниці. Його затримали у 2022 році за підозрою у колабораційній діяльності. Після початку повномасштабної війни він продовжував постачати до Росії двигуни та інші запчастини.

У травні поточного року Міністерство культури та інформаційної політики вимагало позбавити колишнього керівника театру імені Лесі Українки у Києві Михайла Резніковича звання академіка. Він втік до Росії й виступає у російських пропагандистських медіа з антиукраїнською позицією, пише "Громадське". За них зберігається звання Героя України та народного артиста.

Як повідомляє канал Espreso, до списку також входить Юрій Бойко, який до повномасштабної війни Росії проти України очолював нині заборонену українську партію "Опозиційна платформа — За життя". Після повномасштабного вторгнення Росія використала "вишки Бойка" для збору розвідданих. Крім того, він є шанувальником Російської православної церкви.

Серед людей, які мають звання Герой України та були помічені у колабораційній діяльності, є не лише політики. До цього списку входять також і шахтарі. За даними Луганської обладміністрації, у 2014 році жоден із 11 шахтарів, які мають звання Героя України, не переїхали на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишньому депутату Ірині Фаріон, яку вбили у Львові, запропонували надати звання Героя України. Однак у мережі після цього спалахнув скандал.