В Україні безкоштовно роздають цуценят вівчарки: де і як виглядають (фото)

Господиня віддасть цуценят у добрі руки

В Україні часто продають породистих собак дуже недешево. Однак бувають випадки, коли домашніх улюбленців не продають, а віддають задарма. При цьому не завжди легко знайти хорошого господаря з першого разу.

Відповідне оголошення опубліковано на одному з найпопулярніших маркетплейсів України. Мешканка Саксаганського району міста Кривий Ріг Дніпропетровської області безкоштовно віддасть цуценят німецької вівчарки у добрі руки.

Ці цуценята – дівчатка, вони народилися 21 січня 2025 року і зараз перебувають на вихованні у мами. Їх хочуть віддати новим господарям на початку березня.

Ось так виглядають щенята.

А це фото мами щенят.

"Цуценята дівчинки народилися 21.01.2025. Віддамо безкоштовно у хороші руки на початку березня, бо ще на вихованні у мами. Вірний і відданий друг і охоронець чекає на своїх нових господарів", — йдеться в описі до оголошення.

Німецька вівчарка — собака для військових та поліції

Німецька вівчарка — це порода собак, яку Міжнародна федерація кінології відносить до класу "вівчарки та грицики". Часто їх використовують у ролі службових собак військові, поліцейські, прикордонники, рятувальники та інші представники силових структур у багатьох країнах світу.

Вперше ця порода собак з’явилася наприкінці 19-го століття в Німеччині, творцем породи вважається Макс фон Стефаніц. Дані собаки мають трохи витягнуте і м’язисте тіло, вони легко адаптуються до нових умов і є відданими своєму господареві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за 600 доларів США можна отримати "персональну копію" пса Патрона. Цуценя цієї породи ще належним чином потрібно виховати.