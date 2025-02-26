"Це насмішка. Краще б хліб": у мережі обговорюють кока-колу в гуманітарці для українців (фото)

Думка громадян щодо кока-коли у гуманітарній допомозі розділилася

У низці областей України видають незвичайну гуманітарну допомогу. Найчастіше людям дають стандартні набори: консерви, макарони, каші та інше, у цьому випадку ситуація набагато цікавіша — громадянам видають кока-колу.

Так, наприклад, у Дніпропетровській області Лозуватська сільська рада здійснює видачу допомоги, наданої організацією Червоний Хрест, для осіб з інвалідністю І-ІІІ групи, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та сімей, в яких є дитина з інвалідністю. В рамках допомоги сім’ї можуть одержати упаковку Coca-Cola (4 шт. по 1,5 л).

Для отримання необхідно надати документ, що підтверджує відповідний статус, паспорт та ідентифікаційний код.

Пізніше журналіст та співробітник сільради Ігор Петренко опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, у якому розповів про здійснення такої допомоги.

"Дуже добре, якщо це викличе у вас посмішку. І таке буває. Сьогодні було розвантажено 15 піддонів цього газованого напою. Це робив апарат сільської ради та працівники ЖКП. За навантажувач дякуємо одному з олійних підприємств села. Таку підтримку надає Червоний Хрест. Видає сільська рада для визначених разом з Червоним Хрестом категорій", — пише він.

Петренко також додав, що цю допомогу від Червоного Хреста нікого не змушують брати, якщо людям вона не потрібна. Це, певне, було відповіддю на гнівні коментарі щодо видачі кока-коли, як гуманітарної допомоги.

Тим часом під постом журналіста люди висловили свою думку:

Водночас у Львівській області також видають гуманітарну допомогу людям у вигляді, зокрема, і кока-коли. Наприклад, внутрішньо переміщених осіб постачають такою допомогою, як: теплі ковдри, спальні набори, засоби гігієни та кока-кола.

На опублікованих фотографіях видно пляшки газованого газу Coca-Cola, яке серед іншого отримали громадяни.

Варто додати, що у грудні минулого року на сайті організації Червоний хрест повідомили, що на українському заводі "Кока-Кола Беверіджиз Україна" розпочато розлив півтора мільйона пляшок Coca-Cola з написом на етикетці "Для тебе". Ці півторалітрові пляшки створені для того, щоб стати особливим подарунком для сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та мешканців прифронтових територій.

Минулого року на зимові свята ми подарували один мільйон особливих пляшок Coca-Cola українцям, що перебували у скрутних життєвих обставинах на знак нашої солідарності та підтримки. Цього року ми вирішили збільшити кількість пляшок до півтора мільйона. Вони вже прямують країною завдяки Українському Червоному Хресту, Благодійному фонду «М.Р.І.Я» та волонтерам-співробітникам нашої компанії»,- повідомив Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Кока-Кола Беверіджиз Україна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка сума допомоги передбачена малозабезпеченій сім’ї, де є чотири пенсіонери та два студенти.