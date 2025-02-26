"Это насмешка. Лучше бы хлеб": в сети обсуждают кока-колу в гуманитарке для украинцев (фото)

Мнение граждан по поводу кока-колы в гуманитарной помощи разделилось

В ряде областей Украины выдают необычную гуманитарную помощь. Зачастую людям дают стандартные наборы: консервы, макароны, каши и прочее, в этом случае ситуация гораздо интереснее — гражданам выдают кока-колу.

Так, например, в Днепропетровской области Лозоватский сельский совет осуществляет выдачу помощи, предоставленной организацией Красный Крест, для лиц с инвалидностью I-III группы, многодетных семей, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. В рамках помощи семьи могут получить упаковку Coca-Cola (4 шт. по 1,5 л).

Для получения необходимо предоставить документ, подтверждающий соответствующий статус, паспорт и идентификационный код.

Позже журналист и сотрудник сельсовета Игорь Петренко опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал об осуществлении такой помощи.

"Отлично, если это вызовет у вас улыбку. И такое бывает. Сегодня было разгружено 15 поддонов этого газированного напитка. Это делал аппарат сельского совета и работники ЖКУ. За погрузчик благодарим одного из масличных предприятий села. Такую поддержку оказывает Красный Крест. Выдает сельский совет для определенных вместе с Красным Крестом категорий", — сказал он.

Петренко также добавил, что данную помощь от Красного Креста никого не заставляют брать, если людям она не нужна. Это, видимо, было ответом на гневные комментарии насчет выдачи кока-колы, как гуманитарной помощи.

Тем временем под постом журналиста люди высказали свое мнение:

В то же время во Львовской области также выдают гуманитарную помощь людям в виде, в том числе, и кока-колы. Например, внутренне перемещенных лиц снабжают такой помощью, как: теплые одеяла, спальные наборы, средства гигиены и кока-кола.

На опубликованных фотографиях видны бутылки газировки Coca-Cola, которую среди прочего получили граждане.

Стоит добавить, что в декабре прошлого года на сайте организации Красный крест сообщили, что на украинском заводе "Кока-Кола Бевериджиз Украина" начат разлив полутора миллионов бутылок Coca-Cola с надписью на этикетке "Для тебя". Эти полуторалитровые бутылки созданы для того, чтобы стать особым подарком для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, многодетных семей, внутренне перемещенных лиц, пожилых людей, лиц с инвалидностью и жителей прифронтовых территорий.

"В прошлом году на зимние праздники мы подарили один миллион особых бутылок Coca-Cola украинцам, находившимся в сложных жизненных обстоятельствах в знак нашей солидарности и поддержки. В этом году мы решили увеличить количество бутылок до полутора миллионов. Они уже направляются по стране благодаря Украинскому Красному Кресту, Благотворительному фонду "М.Р.И.Я" и волонтерам-сотрудникам нашей компании",- сообщил Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Кока-Кола Бевериджиз Украина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая сумма помощи предусмотрена малообеспеченной семье, где есть четыре пенсионера и два студента.