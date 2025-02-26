Путін хоче захопити ще два обласні центри — заява Лаврова

Росія також виступає проти розміщення миротворців

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зупинки бойових дій по лінії зіткнення не буде. За його словами, росіяни мають намір продовжувати війну за території, які вони вже записали до своєї Конституції. А це вся Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області, включно з тими територіями, які вони навіть зараз не контролюють.

Таку заяву Лавров зробив у середу, 26 лютого. Крім того, за його словами, РФ проти розміщення миротворців.

"Не можна йти на домовленість, яка націлена на досягнення однієї єдиної мети – знову накачати Україну зброєю. Деякі кажуть, були ідеї, "давайте залишимо лінію зіткнення, це російська, це українська". По-перше, такого не буде. У нас є конституція, заснована на волевиявленні людей", — заявив голова МЗС РФ.

Варто додати, що тимчасово окуповані Херсонська, Луганська, Донецька та Запорізька області внесені до Конституції Росії, нібито ті "входять" до складу РФ.

При цьому Лавров заявив, що в Україні є "расистські закони".

"По-друге, те, що залишиться від України, теж має бути звільнено від расистських законів. Там теж люди залишаються, яким зручніше навіть розмовляти російською, і які хочуть зберегти традиції своїх предків", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сергій Лавров зробив різку заяву щодо переговорів.