Путин хочет захватить еще два областных центра - заявление Лаврова

Россия также выступает против размещения миротворцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что остановки боевых действий по линии соприкосновения не будет. По его словам, россияне намерены продолжать войну за территории, которые они уже записали в свою Конституции. А это вся Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области, включая те территории, которые они даже сейчас не контролируют.

Такое заявление Лавров сделал в среду, 26 февраля, Кроме того, по его словам, РФ против размещения миротворцев.

"Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели – снова накачать Украину оружием. Некоторые говорят, были идеи, "давайте оставим линию соприкосновения, это российская, это украинская". Во-первых, такого не будет. У нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей", — заявил глава МИД РФ.

Стоит добавить, что временно оккупированные Херсонская, Луганская, Донецкая и Запорожская области внесены в Конституцию России, якобы те "входят" в состав РФ.

При этом Лавров заявил, что в Украине якобы есть "расистские законы".

"Во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов. Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сергей Лавров сделал резкое заявление насчет переговоров.