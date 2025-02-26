Нацбанк спростував чутки, що нібито давав згоду на продаж БТА банку

Для такого погодження чинне законодавство вимагає проведення перевірки інвестора та джерел походження коштів

Національний банк України спростував чутки, що нібито надавав згоду на продаж БТА банку.

Про це йдеться у заяві НБУ у відповідь на поширення неправдивої інформації в анонімних телеграм-каналах.

"Наразі НБУ не отримував заяв щодо набуття істотної участі в БТА банку, а отже, жодних погоджень з боку регулятора на рівні керівництва чи на рівні комітету не надавалося", — підкреслює Нацбанк.

Регулятор відзначає, що для такого погодження чинне законодавство вимагає проведення перевірки інвестора та джерел походження коштів.

НБУ вважає, що поширення таких чуток є черговою спробою дискредитації регулятора, щоб надалі піддавати сумніву всі рішення щодо БТА банку.

Раніше ТГ-канали поширили недостовірну інформацію, що нібито БТА банк отримав дозвіл регулятора на зміну власника поза установленим порядком.