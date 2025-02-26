Нацбанк спростував чутки, що нібито давав згоду на продаж БТА банку
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Для такого погодження чинне законодавство вимагає проведення перевірки інвестора та джерел походження коштів
Національний банк України спростував чутки, що нібито надавав згоду на продаж БТА банку.
Про це йдеться у заяві НБУ у відповідь на поширення неправдивої інформації в анонімних телеграм-каналах.
"Наразі НБУ не отримував заяв щодо набуття істотної участі в БТА банку, а отже, жодних погоджень з боку регулятора на рівні керівництва чи на рівні комітету не надавалося", — підкреслює Нацбанк.
Регулятор відзначає, що для такого погодження чинне законодавство вимагає проведення перевірки інвестора та джерел походження коштів.
НБУ вважає, що поширення таких чуток є черговою спробою дискредитації регулятора, щоб надалі піддавати сумніву всі рішення щодо БТА банку.
Раніше ТГ-канали поширили недостовірну інформацію, що нібито БТА банк отримав дозвіл регулятора на зміну власника поза установленим порядком.