Нацбанк може запровадити е-гривню. Як можна буде використовувати електронні гроші

Остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено

Національний банк України розглядає впровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) — е-гривні. Зараз розробляють пілотний проєкт.

Як пояснив заступник голови НБУ Олексій Шабан, е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та тих, що зберігаються на рахунках. Вона не буде замінником цих грошей, а додатковою можливістю, якою можна буде користуватися за власним бажанням.

"Проте на сьогодні рішення про масштабний випуск е-гривні ще не прийнято", — повідомив заступник голови НБУ.

Щоб ухвали ти остаточне рішення про доцільність такого кроку, мають запустити пілотний проєкт, що перебуває у стані підготовки. Він має бути проведений на основі технології DLT (Distributed Ledger Technology) з залученням реальних користувачів та надавачів платіжних послуг. Він поможе відповісти на кілька питань щодо здатності е-гривні виконувати функції грошей та задовольняти потреби користувачів.

Що таке е-гривня

Як пояснив Шабан, е-гривня є цифровими грошами НБУ — електронною формою грошової одиниці України. Таке визначення дає закон України "Про платіжні послуги".

"Тобто це така сама гривня, тільки в цифровому вигляді. Як і фізичні (готівкові) гроші, вона є зобов’язанням центрального банку", — наголосив він.

Якщо її буде впроваджено, е-гривня стане законним платіжним засобом в Україні та існуватиме лише в безготівковій формі. Вона буде доповненням до готівкової та безготівкової форм грошей та виконуватиме ті ж функції. За допомогою е-гривні користувачі зможуть всі типи платіжних операцій.

Йдеться про:

перекази між фізичними особами (перекази між гаманцями користувачів);

оплату товарів та послуг;

платежі на користь держави;

благодійні платежі;

отримування заробітної плати та інших доходів та соціальних виплат.

Як повідомляв "Телеграф", за даними НБУ, за підсумками 2024 року в Україні сума готівки в обороті досягла 822,4 мільярда гривень, що на 58 мільярдів більше, ніж роком раніше. Найбільше в обігу 500-гривневих купюр, тоді як 5,10 та 200 гривень стрімко виходять з обігу.