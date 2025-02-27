"Не може бути осторонь". Чи загрожує Залужному підозра через "здачу півдня"

Віктор Назаров каже, що використання слідства, як способу політичного тиску залишається цілком можливим

Розслідування обставин про "здачу південних територій" може використовуватися, як інструмент політичного тиску на колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. А посада головнокомандувача не може бути осторонь будь-яких процесів.

Про це сказав колишній радник головнокомандувача ЗСУ Віктор Назаров в інтерв'ю виданню "Телеграфу" — "Влада порушила негласну домовленість з військовими: про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ". Він відповів на питання, чи можуть Валерія Залужного зробити винним.

Назаров каже, що його не викликали на допити. Тому, за його словами, швидше за все, його показань у цій справі немає.

Водночас він підкреслив, що допити підлеглих Залужного та збір документів "чи безпосередньо, чи побічно торкаються головнокомандувача, хто б ним не був".

"Головнокомандувач — така посада у ЗСУ, яка не може бути осторонь будь-яких процесів. Важко уявити ситуацію, коли щось відбувається на півдні, чи де завгодно, а він десь був у відрядженні, чи не знав, що там відбувається. Він все одно на всі ці речі впливає", — наголосив Назаров.

За його словами, хоча з політичних міркувань оголошення підозри Залужному виглядає малоймовірним, використання слідства, як способу політичного тиску залишається цілком можливим.

"Я не впевнений, що з політичних міркувань хтось готовий оголосити Залужному підозру. Але як спосіб політичного тиску це може працювати. Я цього не виключаю", — підсумував колишній радник головнокомандувача.

Раніше "Телеграф" писав, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продовжує користуватися високим рівнем довіри серед українців, навіть після звільнення з посади. Його рівень дещо знизився, але він залишається популярною особою.