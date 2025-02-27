"Не може бути осторонь". Чи загрожує Залужному підозра через "здачу півдня"
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Віктор Назаров каже, що використання слідства, як способу політичного тиску залишається цілком можливим
Розслідування обставин про "здачу південних територій" може використовуватися, як інструмент політичного тиску на колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. А посада головнокомандувача не може бути осторонь будь-яких процесів.
Про це сказав колишній радник головнокомандувача ЗСУ Віктор Назаров в інтерв'ю виданню "Телеграфу" — "Влада порушила негласну домовленість з військовими: про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ". Він відповів на питання, чи можуть Валерія Залужного зробити винним.
Назаров каже, що його не викликали на допити. Тому, за його словами, швидше за все, його показань у цій справі немає.
Водночас він підкреслив, що допити підлеглих Залужного та збір документів "чи безпосередньо, чи побічно торкаються головнокомандувача, хто б ним не був".
"Головнокомандувач — така посада у ЗСУ, яка не може бути осторонь будь-яких процесів. Важко уявити ситуацію, коли щось відбувається на півдні, чи де завгодно, а він десь був у відрядженні, чи не знав, що там відбувається. Він все одно на всі ці речі впливає", — наголосив Назаров.
За його словами, хоча з політичних міркувань оголошення підозри Залужному виглядає малоймовірним, використання слідства, як способу політичного тиску залишається цілком можливим.
"Я не впевнений, що з політичних міркувань хтось готовий оголосити Залужному підозру. Але як спосіб політичного тиску це може працювати. Я цього не виключаю", — підсумував колишній радник головнокомандувача.
Раніше "Телеграф" писав, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продовжує користуватися високим рівнем довіри серед українців, навіть після звільнення з посади. Його рівень дещо знизився, але він залишається популярною особою.