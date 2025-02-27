"Не может быть в стороне". Грозит ли Залужному подозрение из-за "сдачи юга"

Виктор Назаров говорит, что использование следствия, как способа политического давления остается вполне возможным

Расследование обстоятельств о "сдаче южных территорий" может использоваться, как инструмент политического давления на бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. А должность главнокомандующего не может быть в стороне от любых процессов.

Об этом сказал бывший советник главнокомандующего ВСУ Виктор Назаров в интервью "Телеграфу" — "Власть нарушила негласную договоренность с военными: о давлении на Залужного, "сдаче" юга и переговорах с РФ". Он ответил на вопрос, могут ли Валерия Залужного сделать виновным.

Назаров говорит, что его не вызывали на допросы. Поэтому, по его словам, скорее всего, его показаний в этом деле нет.

В то же время он подчеркнул, что допросы подчиненных Залужного и сбор документов "или непосредственно, или косвенно касаются главнокомандующего, кто бы им ни был".

"Главнокомандующий — такая должность в ВСУ, которая не может быть в стороне от любых процессов. Трудно представить ситуацию, когда что-то происходит на юге, или где угодно, а он где-то был в командировке, или не знал, что там происходит. Он все равно на все эти вещи влияет", — подчеркнул Назаров.

По его словам, хотя по политическим соображениям объявление подозрения Залужному выглядит маловероятным, использование следствия, как способа политического давления остается вполне возможным.

"Я не уверен, что по политическим соображениям кто-то готов объявить Залужному подозрение. Но как способ политического давления это может работать. Я этого не исключаю", — подытожил бывший советник главнокомандующего.

Ранее "Телеграф" писал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает пользоваться высоким уровнем доверия среди украинцев даже после освобождения от должности. Его уровень несколько снизился, но он остается популярным человеком.