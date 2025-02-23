"Контракт 18-24" в Україні переглянуть, - Зеленський

Глава держави каже, що будуть відкриті інші бригади

У неділю, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив врегулювати питання контрактів для добровольців 18-24 років, які пішли на фронт ще з початку повномасштабного вторгнення. Буде також покращена система ротацій для військових.

Про це він повідомив під час форуму "Україна. Рік 2025".Він зазначив, що зараз у проєкті задіяні окремі бригади, в яких є конкретна платформа правильної підготовки.

"Я не кажу, що в інших немає, це був вибір військових. Ми домовились, що це триватиме два місяці. Після цього я впевнений, що ми вирішимо питання 18-24 для усіх. Будуть відкриті інші бригади. Ми це питання вирішимо", — додав глава держави.

Зеленський також наголосив на необхідності покращення системи ротацій для військових. "Люди дійсно втомлені. Генеральний штаб та Міністерство оборони мають найближчим часом зробити все можливо, щоб забезпечити більше ротацій та відпусток для військовослужбовців", — підкреслив він.

Що відомо про військову службу для українців 18-24 років

На початку 2025 року стало відомо, що Україна реформує систему набору в армію. Це дасть змогу залучити молодих солдатів і збільшити чисельність особового складу.

Уже на початку лютого Володимир Зеленський розповідав, що в Україні готують ініціативу для залучення в армію військовозобов'язаних від 18 до 24 років. Для цієї категорії діятиме спеціальний контракт.

Наразі вже відомо, що спеціальний контракт для військовозобов'язаних від 18 до 24 років включає низку переваг. За умовами нового контракту, українці віком 18-24 років, які підпишуть річну угоду з армією, отримають:

1 мільйон гривень бонусу ;

; Безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах без іспитів після року служби;

без іспитів після року служби; Іпотеку під 0% річних , де всі відсотки покриває держава;

, де всі відсотки покриває держава; Інші пільгові умови та привілеї.

Раніше "Телеграф" писав, що у мобільному застосунку "Резерв+" з'явилася нова функція. Тепер чоловіки віком 18-24 років можуть укласти однорічний контракт на службу онлайн.