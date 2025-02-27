Грязное облако накроет Украину в марте: каким областям готовиться к "сюрпризу" (карта)

Загрязнение продержится на протяжении нескольких дней

Качество воздуха в Украине, которое в некоторых городах уже несколько дней находится на низком уровне, резко ухудшиться в марте. На страну надвигается грязная туча.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. Согласно им, она накроет Украину уже 1 марта.

Загрязнение продержится на протяжении нескольких дней. В это время, как утверждается, в некоторых областях воздух будет нездоровый, а в других — очень нездоровый.

Хуже всего, по прогнозам сайта, ситуация с грязным воздухом сложится в Житомире. Там 2 марта показатели загрязнения достигнут 317 единиц (очень нездоровый уровень).

1 марта облако ожидают в западных и восточных областях, а уже 3 и 4 числа оно накроет и центральные, и южные регионы.

1 марта

2 марта

3 марта

4 марта

Стоит отметить, что 27 февраля в Киеве немного улучшилось качество воздуха, по сравнению с предыдущими днями. При этом оно, по данным SaveEcoBot, в основном остается на умеренном уровне.

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 февраля, в Киеве удерживался высокий уровень загрязненности воздуха. Специалисты фиксировали повышение количество вредных веществ. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление пыли. Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.