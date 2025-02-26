Закрийте вікна: Київ накрило брудне повітря, де дихати найважче (карта)

У Києві погіршилася якість повітря через пил

Погіршення якості повітря у Києві фіксують протягом кількох днів. 26 лютого влада порекомендувала людям менше перебувати на вулиці.

Про це попереджає пресслужба КМДА. За її даними, у повітрі Києва зараз фіксують підвищений рівень концентрації завислих речовин (пилу). Там пояснили, що, ймовірно, це відбувається через маловітряну погоду та підвищений атмосферний тиск.

"Це не сприяє розсіюванню домішок", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: "Телеграф" раніше поспілкувався з екологом Олександром Соколенком, який розповів, коли це закінчиться. Дізнатися про це ви можете у матеріалі під назвою "У Києві нічим дихати через кілька причин. Коли це мине і як вберегтися до того часу".

У зв’язку з ситуацією, що виникла, влада столиці дала кілька порад громадянам:

рекомендується закрити вікна,

обмежити перебування на вулиці,

пити багато води.

якщо є очищувач повітря, то включити його на максимум.

Варто зазначити, що, за даними сайту SaveEcoBot, 26 лютого у всіх районах Києва спостерігається погіршення якості повітря. Стверджується, що найскладніша ситуація зараз у Деснянському (рівень забруднення до 236 – дуже шкідливий), Оболонському (рівень забруднення до 181 бала – шкідливий) та Дарницькому районах (рівень забруднення до 153 балів – шкідливий).

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Україні із 24 по 28 лютого.