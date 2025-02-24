У Києві стало важко дихати: повітря серйозно забруднене (карта)

Рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці

У понеділок, 24 лютого, у Києві утримується високий рівень забрудненості повітря. Фіксується підвищення концентрації завислих речовин.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на КМДА та дані сайту SaveEcoBot. Що стало причиною погіршення якості повітря?

У повідомленні КМДА йдеться, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

"До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум", — йдеться у повідомленні.

Індекс якості атмосферного повітря станом на 07:00, 24 лютого 2025 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 147.

Де найгірша якість повітря у Києві

Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в Святошинському районі міста Київ станом на 08:00, 24 лютого 2025 року дорівнює 190.

Дрібнодисперсний пил (РМ2,5) – це тверді частинки діаметром менш як 2,5 мікрометра найрізноманітнішого фізико-хімічного складу: від різних кислот (нітратів, сульфатів), до елементарного вуглецю, важких металів, частинок порід, води та льоду. Дрібнодисперсний пил РМ2,5 менший за розміром, ніж людська волосина.

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