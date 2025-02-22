У Києві погіршилася якість повітря: карти та прогноз

Міська адміністрація попередила мешканців столиці про погану якість повітря

Наступного тижня у низці регіонів України погіршиться якість повітря. Водночас, ця проблема вже спостерігається в Києві.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, у столиці фіксується підвищення концентрації пилу через маловітряну погоду. Мешканців та гостей Києва закликають утриматись від провітрювання приміщень, а також обмежити тривале перебування на вулиці.

Також влада рекомендує:

закрити вікна;

пити багато води;

якщо є очисник повітря – потрібно включити його на "максимум".

За даними карти SaveEcoBot, найгірша ситуація з повітрям на сході, заході та півдні Києва. Зокрема, шкідливий рівень концентрації пилу фіксують на вулицях Булгакова та Січових стрільців, проспекті Червоної калини та вулиці Академіка Єфремова, проспекті Правди та на Харківському шосе, у селі Шевченковому та на бульварі Перова.

Якість повітря у Києві 22 лютого. Джерело: SaveEcoBot

Водночас пил протримається у Києві ще й наступного тижня. Про це свідчать картки Ventusky.com. Більше того, очікується, що в неділю, 23 лютого та у вівторок, 25 лютого, якість повітря в Києві буде ще гіршою.

Якість повітря у Києві 23 лютого. Джерело: Ventusky.com

Якість повітря у Києві 25 лютого. Джерело: Ventusky.com

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