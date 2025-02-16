Тікає з окупації: море в Маріуполі та Кирилівці сильно відступило (відео)

Українці висловили свою думку

На третій рік повномасштабної війни у тимчасово окупованих курортних містах України взимку обміліло Азоваське море. Мова йде за Кирилівку та Маріуполь.

Місцеві жителі діляться кадрами, як зараз виглядають найпопулярніші курорти. Один із користувачів у Тік Ток записав відео та підписав, що "Відійшло море Маріуполь".

На опублікованому відео помітно, що замість води, яка мала б бути чоловік легко ходить по піску, який перемішався з водою. Попри сонячну погоду пляжі спустошені.

Пізніше він опублікував інше відео, де помітно, що вода знову повернулась, там гуляють люди. Скоріше за все води прибуло не дуже багато.

Українці встигли відреагувати на це. Вони написали свою думку.

Зокрема, люди писали, що від Росії навіть море тікає. Хтось припустив, що вода повернеться, коли Маріуполь повернуть Україні. Інші звернули увагу, що розбиті вікна та будинки. Люди також писали, що навіть природа не хоче бачити росіян.

Українці припускають, що таке явище може бути перед цунамі.

Не краща ситуація і в тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області. Найпопулярніший курорт не тільки для українців також втрачає море. Там видно, що вода значно відійшла.

Деякі користувачі мережі пишуть, що таке відбувається не тільки в Україні. Наразі від такого явища страждають й інші країни — Єгипет, Туреччина, Греція, Іспанія.

Ще на одному відео, яке публікує місцевий житель також видно, що пішла вода. Він каже, що нібито острів стоїть зараз на суші. Жителі Маріуполя пишуть, що це Зелений острів.

Свою назву він отримав через очерет та водорості, які частково вкривають його територію. Розташований острів в Азовському морі. А дістатися туди можна пішки по воді. Навкруги острова мілина — море тут неглибоке. Але якщо раніше можна було дістатись по воді пішки, то зараз там води немає.

Раніше "Телеграф" писав, що окуповану Кирилівку накрило незвичне явище. Ми показали, як виглядає популярний курорт у лютому.