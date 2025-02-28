Разбитая и пустая. Что сейчас происходит на Каховской ГЭС, которую взорвала Россия (видео)

Военный с позывным "Тор" показал остатки дамбы

Каховская ГЭС уничтожена россиянами в 2023 году выглядит, как из фильма ужасов. Сама станция разбита и пока не подлежит восстановлению из-за оккупации, которая продолжается там с первого дня полномасштабной войны.

Издание Следствие Инфо показало, что происходит на Херсонском направлении. Военный 72-й ОМБр им.Черных Запорожцев с позывным "Тор" показал остатки дамбы и часть Херсонской области через трансляцию с дрона.

"Вот Каховская дамба, ее остатки. Это то, что было взорвано в 2023 году", — показывает защитник.

Скриншот с видео, уничтоженная россиянами Каховская ГЭС

Каховская ГЭС на карте

Кроме того, мэр Геническая Станислав Бунятов на днях также показывал фото уничтоженной Каховской ГЭС.

Следствие Инфо пишет, что 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев уже несколько месяцев защищает Херсонскую область от российских оккупантов. В Бериславе, что на берегу Днепра Херсонской области, россияне ежедневно наносят удары по местным жителям и гражданским домам.

Новая Каховка на карте

А вот на обнародованных кадрах заметно, что временно оккупированная Новая Каховка выглядит более уцелевшей по сравнению с другими городами, которые Россия стирает с лица земли. Там нет масштабных разрушений.

"Это Новая Каховка (…) Красивый город, гражданская жизнь присутствует, конечно же, как и в любой оккупированной деревне", — комментирует боец.

На вопрос журналистки, замечали ли бойцы, что там делают россияне, он ответил, что их почти нет, ведь город прифронтовой.

Подрыв Каховской ГЭС – что известно

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это повлекло затопление ряда населенных пунктов Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Как сообщили тогда в "Укргидроэнерго", станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Кроме того, во время наводнения после подрыва захватчиками Каховской ГЭС на оккупированной Россией территории погибли по меньшей мере сотни человек.

В ООН заявляли, что подрыв Каховской дамбы в июне 2023 года является экологической катастрофой большого масштаба, который выходит за пределы Украины.

Ранее "Телеграф" писал, сколько ущерба россияне нанесли украинской экологии.