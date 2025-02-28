Помогает искать уклонистов? Неизвестный вертолет заметили у границ Украины (фото)

Борт пролетел рядом с четырьмя пунктами пропуска

Пункт пропуска "Рава-Русская-Гребенное" может контролироваться авиацией. Там, как и в других приграничных к Польше селах заметили неизвестный вертолет без опознавательных знаков.

Этот факт зафиксировал радар Flightradar24, который позволяет отслеживать большинство самолетов, осуществляющих частные, чартерные и гражданские авиарейсы в режиме реального времени. На карте полета заметно, что борт двигался в пределах польско-украинской границы 26 февраля.

Сначала вертолет вылетел с польского аэродрома в Арламуве. Затем согласно карте полетов, борт пролетел возле границы с Украиной и рядом с новым пограничным пунктом "Нижанковичи".

Далее Airbus Helicopters H135 полетел в сторону пропускного пункта "Медика-Шегини". Оттуда направился к Корчевой, которое тоже считается пограничным поселком.

Позже радары зафиксировали вертолет возле пропускного пункта в поселке Рава-Русская Львовской области. Там борт развернулся и полетел тем же путем, которым двигался до этого.

Заметим, что патрулирование границы является стандартной практикой безопасности, которая применяется для контроля и защиты государственных границ во всем мире. Впрочем, на конкретно этом сервисе ранее подобное наблюдалось значительно реже.

Также напомним, что воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, а потому гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над различными украинскими областями. Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбои в работе наземных приемных станций, помехи в работе GPS, активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" писал, что над Украиной заметили пассажирский самолет из Египта, который двигался в Беларусь через временно оккупированную Донецкую область.