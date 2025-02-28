Гарантії безпеки від США вже є? Шмигаль повідомив цікаву інформацію — нардеп

Денис Шмигаль каже, що гарантії є

Гарантії безпеки від Сполучених Штатів для України можуть бути вже прописані. Такий висновок можна зробити з відповіді прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на запитання депутата Олексія Гончаренка. Це відбувається попри попередні заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон не надаватиме Україні значних гарантій безпеки, оскільки цю відповідальність має взяти на себе Європа.

Інформацію про відповідь Шмигаля опублікував народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Він повідомив, що звернувся до глави уряду з питаннями про угоду, яку планують підписати в США.

Депутата цікавило, що передбачає ця угода, які наступні кроки з її виконання, принцип роботи Фонду та, звісно, гарантії безпеки. Гончаренко також висловив обурення тим фактом, що документ став доступним через засоби масової інформації, а не через офіційні канали.

За словами нардепа, прем'єр-міністр у відповідь заявив, що "гарантії безпеки від США вже є". "Це дуже цікаво", — зазначив Гончаренко. "Внесок США буде у трьох видах: фінансовому, безпековому, економічна допомога", — цитує нардеп Шмигаля.

Також Гончаренко зазначив, що, на його думку, прем'єр-міністр України плутає гарантії безпеки і угоди про співробітництво в сфері безпеки.

Шмигаль також зазначив, що документ є рамковою угодою, яка стосується майбутньої повноцінної угоди. За його словами, текст рамкової угоди був опублікований. Проте Гончаренко заперечує це твердження, наголошуючи, що документ став відомим лише завдяки публікації в медіа.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що угода про корисні копалини не містить гарантій безпеки. Проте документ "здається досить вигідною угодою для обох сторін".