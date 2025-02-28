Штурмують із 25 числа: у Генштабі ЗСУ розповіли деталі "прориву" Росії на Сумщину

Бойові дії у цьому районі продовжуються

Російські війська роблять спроби штурмових дій в районі села Новеньке Сумської області. Вони роблять це піхотними групами. ВСУ тим часом роблять усе можливе, щоб не допустити перерізання ворогом нашої логістики

Про це "Телеграфу" сказав речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, посилаючись на Генштаб. За його словами, 25 лютого противнику вдалося перетнути кордон, але незабаром його було відкинуто на територію РФ.

"25 лютого противник штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень, перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію РФ", — сказав співрозмовник.

Він додав, що після цього російські війська продовжують спроби штурмових дій тепер піхотними групами.

"Сили оборони України вживають заходів, щоб не допустити перерізання ворогом нашої логістики. Бойові дії в цьому районі продовжуються", — наголосив Ліховий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому поточного року президент РФ Володимир Путін заявив, що російські війська нібито увійшли на територію України через кордон у Курській області. В Україні пояснили його заяву.