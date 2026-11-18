Чому мешканцям перших поверхів варто запастися пакетами
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У Києві частина великих каналізаційних насосних станцій досі без резервного живлення
Якщо через тривалі знеструмлення перестане працювати каналізація, мешканцям перших поверхів варто мати запас міцних одноразових пакетів. Вони будуть потрібні для збирання відходів.
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Запастися пакетами жителям перших поверхів радить інструктор з виживання Ігор Молодан. За його словами, копати вигрібні ями у дворах багатоповерхівок не обов’язково: зібрані в пакети відходи можна виносити на смітник.
Віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира підтвердив, що кілька великих каналізаційних насосних станцій у Києві досі не мають резервного живлення. Їхня зупинка через відсутність електрики загрожує й водопостачанню.
"Якщо їх відключать від електрики, в окремих районах воду просто вимкнуть, щоб вона не потрапляла в каналізацію. Тобто проблеми є. Але я не думаю, що ми з ними зіткнемося", – зазначив Шира.
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