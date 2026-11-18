У Києві частина великих каналізаційних насосних станцій досі без резервного живлення

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Якщо через тривалі знеструмлення перестане працювати каналізація, мешканцям перших поверхів варто мати запас міцних одноразових пакетів. Вони будуть потрібні для збирання відходів.

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Запастися пакетами жителям перших поверхів радить інструктор з виживання Ігор Молодан. За його словами, копати вигрібні ями у дворах багатоповерхівок не обов’язково: зібрані в пакети відходи можна виносити на смітник.

За порадою інструктора, вигрібні ями у дворах багатоповерхівок копати не обов’язково Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира підтвердив, що кілька великих каналізаційних насосних станцій у Києві досі не мають резервного живлення. Їхня зупинка через відсутність електрики загрожує й водопостачанню.

"Якщо їх відключать від електрики, в окремих районах воду просто вимкнуть, щоб вона не потрапляла в каналізацію. Тобто проблеми є. Але я не думаю, що ми з ними зіткнемося", – зазначив Шира.

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