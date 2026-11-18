Як поводитися поруч із дикою твариною в місті

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У Кременчуці помітили оленя, який гуляє міськими вулицями. Про появу дикої тварини стало відомо в середу, 18 листопада.

Про це повідомив Telegram-канал "Х Кременчук", опублікувавши допис 18 листопада 2026 року. Олень – дика тварина, тому навіть у міському середовищі до нього слід тримати дистанцію.

"Олень гуляє просто по Соборній", – йдеться в одному з відео.

Під час такої зустрічі не потрібно наближатися до тварини заради фото, намагатися погладити її чи годувати з рук. Не варто оточувати оленя, переслідувати його або перекривати шлях: налякана тварина здатна різко змінити напрямок руху. Собаку поруч краще тримати на повідку та відійти з ним подалі.

Водіям, які побачать оленя біля дороги, слід знизити швидкість і бути готовими зупинитися. Не варто намагатися відігнати його автомобілем чи гучними сигналами. Якщо тварина поранена, опинилася в пастці або створює небезпеку для руху, потрібно звернутися до екстрених служб.

Раніше "Телеграф" розповідав про дикого оленя, який спокійно прогулювався одним із парків Києва, наче був місцевим мешканцем.