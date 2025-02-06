Завжди на пальці чи давно зняла? Чи носить Олена Зеленська обручку

Є один аксесуар, який в образі Зеленської залишається незмінним

Перша леді України Олена Зеленська, якій сьогодні, 6 лютого, виповнюється 47 років, має вишуканий стиль і надихає своєю елегантністю. Свої образи Олена любить доповнювати стильними аксесуарами. Але чи продовжує вона носити свою обручку, яка є символом любові та вірності?

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як часто Олена Зеленська з’являється на публіці з обручкою та чи носить вона її на безіменному пальці, на відміну від свого чоловіка Володимира Зеленського.

Чи носить Олена Зеленська обручку

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська є однією з найкрасивіших та найміцніших пар України. Познайомилися вони ще у школі, а от стосунки почали розвивати за часів студентства. У вересні 2025 року подружжя відзначатиме 22-гу річницю весілля, але до того, як піти під вінець, вони зустрічалися 8 років.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський разом майже 30 років, Фото: Getty Images

Протягом цього періоду Олена та Володимир демонстрували повагу, любов і вірність один до одного, навіть попри те, що за час великої війни сильно змінилися, і стали менше виявляти свої почуття на публіці. Однак вони зберегли свій шлюб і продовжують носити обручки.

Олена Зеленська завжди носить обручку, Фото: Getty Images

Варто зазначити, що обручка залишається головною прикрасою Олени Зеленської. Відколи вона стала першою леді України, увага до її стилю та аксесуарів помітно зросла.

Олена Зеленська іноді доповнює образи аксесуарами, Фото: Getty Images

Однак протягом останніх років вона незмінно з’являється на публіці з обручкою. І найчастіше вона залишається єдиною окрасою на її руках.

Олена Зеленська носить обручку на безіменному пальці, Фото: Getty Images

Свої образи Олена Зеленська найчастіше доповнює стильними сережками, а також любить незвичайні брошки та інші акцентні аксесуари. У виборі одягу перша леді України віддає перевагу елегантним костюмам зі штанами, в яких найчастіше з’являється на офіційних заходах.

Олена Зеленська любить мінімалістичні аксесуари, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, чому Трамп не носив обручку в жодному зі своїх шлюбів. Причина може здивувати вас.