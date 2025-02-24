Відмовилась від яскравих вбрань та припинила усміхатися: як змінилась Олена Зеленська за 3 роки повномасштабної війни

Перша леді стала обирати темні образи після 24 лютого 2022 року

Після початку повномасштабного вторгнення росіян перша леді Олена Зеленська, як і її чоловік, президент Володимир Зеленський, дуже змінилася. Війна в країні значною мірою позначилась на її зовнішньому вигляді.

Велика трансформація Олени Зеленської відбулась, коли вона стала першою леді. Тоді її стиль змінився на елегантний і стриманий: вона почала одягати брючні костюми, блузи, спідниці. Водночас образи жінка доповнювала легкими макіяжами та укладками. Олена зазвичай була стриманою на публічних заходах. Водночас іноді на її обличчі з'являлась усмішка, особливо у присутності чоловіка, президента Володимира Зеленського.

Олена Зеленська до повномасштабної війни, фото Getty Images

Олена Зеленська у 2020 році, фото Getty Images

Олена та Володимир Зеленські з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, фото Getty Images

Після початку повномасштабної війни Олена Зеленська залишилась в Україні. Перший час вона перебувала з дітьми у безпечному місці, адже родина президента була під прицілом Кремля. А згодом Олена продовжила займатися гуманітарними питаннями, зокрема поверненням додому вкрадених Росією дітей і проблемами ментального здоров'я українців. Також перша леді періодично здійснює візити за кордон і виступає на міжнародних форумах.

Зеленська на Саміті Перших Леді і Джентльменів, фото Getty Images

Олена та Володимир Зеленські після початку війни, фото Getty Images

Особливою стала промова Олени Зеленської у Конгресі США в липні 2022 року. Це був перший виступ дружини іноземного лідера, яка виступала у цьому законодавчому органі. Зеленська попросила дати Україні більше зброї, хоч це було і поза протоколом. Американські політики аплодували першій леді 30 секунд.

Зеленська виступала в Конгресі США, фото Getty Images

Також обговорюваною стала світлина Зеленської, де вона сидить на сходах Офісу Президента з широко розставленими ногами. Світлину зробила фотографиня Енні Лейбовіц. Хоч знайшлися ті, хто критикував Зеленську за таку позу, були й ті, хто підтримав її. Деякі користувачі мережі розпочали флешмоб sit like girl.

Олена Зеленська в Офісі президента, фото Vogue

Загалом Олена вийшла з тіні чоловіка-президента й стала впливовою постаттю, яка впевнено представляє Україну на міжнародних майданчиках. Так Олена почала з'являтися на обкладинках світових видань.

Олена Зеленська з'явилась на обкладинці Time, Фото Time

Олена Зеленська на обкладинці ​Corriere della Sera, фото Corriere della Sera

Помітно, що Зеленська після початку великого вторгнення росіян стала ще стриманішою у своїх емоціях. Також у її очах з'явився глибокий сум і жаль через злочини країни-окупантки проти нашої держави. Якщо до повномасштабної війни Олена зазвичай з'являлась у світлих вбраннях, то після її початку Зеленська частіше постає у темних образах. Таким чином, перша леді одягається відповідно до трагічних подій в країні.

Олена Зеленська після початку повномасштабного вторгнення, фото Getty Images

Погляд Зеленської став сумнішим після початку повномасштабної війни, фото Getty Images

Зеленська часто обирає на заходи темні вбрання, фото Getty Images

Олена Зеленська зараз, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була Олена Зеленська у день весілля. У ті часи жінка навіть не мріяла про славу.