Відмовилась від яскравих вбрань та припинила усміхатися: як змінилась Олена Зеленська за 3 роки повномасштабної війни
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перша леді стала обирати темні образи після 24 лютого 2022 року
Після початку повномасштабного вторгнення росіян перша леді Олена Зеленська, як і її чоловік, президент Володимир Зеленський, дуже змінилася. Війна в країні значною мірою позначилась на її зовнішньому вигляді.
Велика трансформація Олени Зеленської відбулась, коли вона стала першою леді. Тоді її стиль змінився на елегантний і стриманий: вона почала одягати брючні костюми, блузи, спідниці. Водночас образи жінка доповнювала легкими макіяжами та укладками. Олена зазвичай була стриманою на публічних заходах. Водночас іноді на її обличчі з'являлась усмішка, особливо у присутності чоловіка, президента Володимира Зеленського.
Після початку повномасштабної війни Олена Зеленська залишилась в Україні. Перший час вона перебувала з дітьми у безпечному місці, адже родина президента була під прицілом Кремля. А згодом Олена продовжила займатися гуманітарними питаннями, зокрема поверненням додому вкрадених Росією дітей і проблемами ментального здоров'я українців. Також перша леді періодично здійснює візити за кордон і виступає на міжнародних форумах.
Особливою стала промова Олени Зеленської у Конгресі США в липні 2022 року. Це був перший виступ дружини іноземного лідера, яка виступала у цьому законодавчому органі. Зеленська попросила дати Україні більше зброї, хоч це було і поза протоколом. Американські політики аплодували першій леді 30 секунд.
Також обговорюваною стала світлина Зеленської, де вона сидить на сходах Офісу Президента з широко розставленими ногами. Світлину зробила фотографиня Енні Лейбовіц. Хоч знайшлися ті, хто критикував Зеленську за таку позу, були й ті, хто підтримав її. Деякі користувачі мережі розпочали флешмоб sit like girl.
Загалом Олена вийшла з тіні чоловіка-президента й стала впливовою постаттю, яка впевнено представляє Україну на міжнародних майданчиках. Так Олена почала з'являтися на обкладинках світових видань.
Помітно, що Зеленська після початку великого вторгнення росіян стала ще стриманішою у своїх емоціях. Також у її очах з'явився глибокий сум і жаль через злочини країни-окупантки проти нашої держави. Якщо до повномасштабної війни Олена зазвичай з'являлась у світлих вбраннях, то після її початку Зеленська частіше постає у темних образах. Таким чином, перша леді одягається відповідно до трагічних подій в країні.
Раніше "Телеграф" розповідав, якою була Олена Зеленська у день весілля. У ті часи жінка навіть не мріяла про славу.