Зеленський та Єрмак зробили перші заяви після скандалу з Трампом в Білому домі

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим штатам, Дональду Трампу та Конгресу. Зробив він це попри зрив підписання угоди про надра та напружену розмову з американським президентом.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі "Х".

"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", — заявив він.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак також підтримав позицію українського лідера та наголосив на важливості гарантій безпеки, з яких і почалася суперечка.

"Без реальних гарантій війна повернеться. Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар. Президент бореться за нашу країну, за справедливий та довготривалий мир. Підтримую Президента. Крапка", — дописав той.

Також він порівняв Україну з фортецею Мінас-Тіріт із "Володарів перснів", яка "тримає світ від зла".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що після переговорів Дональд Трамп виступив із різкою заявою щодо позиції України у війні. Володимир Зеленський покину Білий дім на прохання Трампа.