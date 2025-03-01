США хочуть й надалі тиснути на Україну, але без контактів із Зеленським - ЗМІ

Трамп натякає на припинення допомоги Україні: дипломатична катастрофа, що змінює гру.

Адміністрація Трампа планує посилити тиск на Київ, уникаючи прямих контактів із Зеленським, щоб досягти мирної угоди. США також розглядають можливість перевірки наданої Україні допомоги.

Як повідомляє Bloomberg, напруга сягнула піку, коли Трамп у соцмережах написав, що Зеленський має "повернутися, коли буде готовий до миру". Згодом його союзники заявили, що шанси на підтримку України різко зменшуються, доки Зеленський залишається при владі.

Втрата головного союзника?

Ці слова спричинили паніку серед європейських лідерів, які тижнями намагалися переконати Трампа не приймати рішення, що грають на руку Кремлю. Багато хто побачив у цьому сигнал про можливий розрив відносин між Києвом та Вашингтоном.

Європа опинилася перед складним вибором: чи взяти на себе більше відповідальності за військову підтримку України, чи шукати компроміс із Трампом, можливо, навіть за рахунок політичного майбутнього Зеленського.

Пізно в п'ятницю Зеленський не виявив жодних ознак жалю. "Ми хочемо миру", — сказав він Fox News, додавши, що впевнений у можливості врятувати свої стосунки з Трампом. "Але ми не можемо втрачати наші цінності, наших людей. Ми не можемо втратити свободу".

Для деяких у таборі Трампа це було виправданням їхніх давніх підозр щодо Зеленського. За словами одного з наближених до адміністрації, президентство Джо Байдена спонукало його очікувати, що американський народ продовжить фінансувати війну.

"З Зеленським покінчено", – сказав співрозмовник. Але інший радник адміністрації Трампа зазначив, що занадто багато було вкладено в спроби досягти угоди про припинення війни, щоб піти зараз. Натомість США, швидше за все, різко посилять тиск на Київ і уникатимуть безпосереднього спілкування із Зеленським, сказав радник, побажавши залишатися анонімним для обговорення питань, які не є публічними.

"Можуть бути наслідки", як-от перевірка допомоги США, наданої Україні, сказала Вікторія Коутс, віце-президент консервативної Heritage Foundation. "Я думаю, що ви можете побачити деякі подібні дії, але жодне з них не обов’язково перешкоджатиме будь-яким майбутнім переговорам".

Трамп стверджував, що економічна угода, яка дасть США 50% частки в доходах від українських ресурсів, є найкращою гарантією американської прихильності.

"У нас там будуть робітники, які будуть копати, копати, копати", – сказав Трамп. "У цьому сенсі ми маємо стримуючий фактор". Але Київ домагався гарантій того, що США допоможуть забезпечити безпеку України у випадку, якщо Путін порушить угоду про припинення вогню. Великобританія та Франція запропонували близько 30 000 миротворчих військ, але також хотіли, щоб Трамп зобов’язався підтримати їх, якщо вони піддадуться нападу Росії.

Трамп, на якого цього тижня спочатку тиснув президент Франції Еммануель Макрон, а потім британський Стармер, відмовився піддаватися тиску.

"Я не люблю говорити про миротворчість, доки ми не домовимося", — сказав він Стармеру. "Зараз у нас немає угоди".

Європейські лідери шукають варіанти відповіді, якщо Трамп спробує змусити Київ піти на угоду з Путіним. На кону – не лише військова допомога, а й стратегічне майбутнє України.

Поки що Зеленський залишається непохитним: "Ми хочемо миру, але не можемо втрачати наші цінності, людей і свободу". Однак, як показали останні події, ситуація стає дедалі непередбачуванішою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Туреччина повторить свою пропозицію щодо організації мирних переговорів між Україною та Росією. Це відбудеться під час саміту європейських лідерів у Лондоні.