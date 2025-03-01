Волонтер Марія Берлінська про конфлікт Зеленського та Трампа:

Ми бачимо онлайн події, які круто і дуже радикально змінюють хід історії.

Те що сталося абсолютно безпрецедентно.

Я писала якось, що час лицемірних ілюзій в дипломатичних реверансах минає. Маски скинуто. Приходить час жорстких розмов, переозброєння і насилля.

Уроки Другої Світової забуті, старий мирний світовий порядок більше не потрібен політичним альфачам.

Їхнє роздуте его прагне влади і помсти. Цілі народи на шахівниці світу будуть розміняні як пішаки.

Я не можу точно стверджувати, що сталось в Білому Домі, хоча сама колись була там на численних зустрічах в Вашингтоні.

Але я не переймаюсь, позаяк "експертів", які ні разу не заходили в Конгрес чи Пентагон зараз буде хоч відбавляй)

Особливо звертайте увагу на тих, хто в погоні за дешевим хайпом або абсолютно свідомо топить нашу країну.

Потрібно розуміти, що те, що ми бачимо публічно — це тільки верхівка айсберга.

Під капотом реальні переговори, де можливо основне питання з боку Трампа — "заплатіть за те, що вже отримали і в десять разів більше! Про НАТО забудьте, а ми починаємо дружбу з Росією щоб ослабити Китай"

Основне питання з нашого боку — "ми готові платити, ділитись надрами, але де гарантії безпеки?!

Якщо в НАТО нам не можна, ви починаєте дружити з Путіним і не берете жодних зобов'язань по безпеці — як нам вижити?"

Черчилль якось казав — той, хто вибираючи між соромом і війною вибере сором — зрештою отримає і сором, і війну. Схоже, нам пропонували в меню лише сором. І схоже ми відмовились.

Інстинктивно, від страху і перевтоми деяким нашим людям іноді хочеться принизливо прогнутися, в сподіванні на доброго дядю за океаном.

А раптом не бреше і дійсно зупинить війну? Але це психологічна пастка wishful thinking. Ми так думаємо, бо нам так хочеться. Бо ми люто за**ались і чекаємо коли хтось зупинить цей безкінечний кошмар наче чарівною паличкою в добрій казці.

Зупинити війну Трамп просто не може, що би він не розказував своїм виборцям. Може тільки Путін. І Путін цього явно не хоче.

Тому запопадливо прогинатися, принизливо плазувати перед імперіями — це хибний шлях. Це зневага і до себе і до сотень тисяч наших полеглих, закатованих, поранених полонених.

Слабких не поважають, слабких добивають.

Диктатори, які грають зараз цілими народами на геополітичній шахівниці, розуміють і поважають тільки силу.

Чи реально втриматись без США? Дуже важко. Певні види зброї, зв'язку та розвіддані майже незамінні. Дуже важко, але якщо повноцінно включиться ЄС і все наше суспільство — все ж реально.

Наш єдиний шанс — масштабна технологічна мілітаризація суспільства. Придумала цю концепцію багато років тому. Вона означає, що кожен в племені має вміти виготовляти та/або застосовувати технології для захисту себе і свого племені.

Вірю в технології з 2014, вже 11-ий рік, і практика показала, що дрони та роботи справді зупиняють ворога і вирішують хід війни.

Я не знаю достеменно що насправді "під капотом", а не на камери, сталося в Білому Домі.

Але я знаю дещо значно важливіше. Що я знаю точно — нам треба бути разом, любити і підтримувати більше, ніж будь-коли в своїй історії. Не принижувати інших, але й не давати принижувати себе.

Треба триматись і триматись достойно.

За ту величезну жертву, яку ми принесли для свободи всього вільного світу наш народ заслуговує на безумовну і глибоку повагу.

Нас похоронили і окупанти, і "партнери" ще три роки тому.

А ми стоїмо і встоїмо.

1 березня, 2025

Джерело: Facebook Марія Берлінська