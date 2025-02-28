"Зустріч боягуза та героя". Як світові політики відреагували на сварку Зеленського та Трампа

Вже відомо, хто підтримав Україну

На сварку президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа, очільника США, вже реагують європейські політики. Вони відкрито підтримують Україну та стійкість її лідера.

"Телеграф" зібрав головні реакції світових політиків на перепалку президентів під час зустрічі у Вашингтоні 28 лютого.

Франція

Президент країни Еммануель Макрон одним із перших відреагував на сварку між Трампом і Зеленським, зазначивши: "Ми повинні поважати тих, хто воює".

Він також наполіг, що не можна забувати — є "агресор і людина, на яку напали".

Польща

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск у дописі на X підримав Україну, заявивши, що українці не самотні.

"Дорогий Володимир Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", — написав він.

Євросоюз

У ЄС висловили спільну позицію, що сварка президентів — ганебне шоу, а також, що Україна не залишиться сама без підтримки США.

"Трамп і Венс влаштували ганебне шоу. Мені соромно за таку поведінку. США заслуговують на щось краще. Вільний світ має підтримувати Україну", — заявив колишній Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Ваша гідність вшановує мужність українського народу. Будь сильним, будь хоробрим, будь безстрашним. Ви ніколи не самотні, шановний Президенте".

Німеччина

Лідера німецької партії ХДС Йоганн Вадефул наголосив, що Європа не зрадить Україну.

"Кадри з Білого дому шокують. Як можна так вдарити в спину президенту окупованої країни? Вільна Європа не зрадить Україну!" — написав він.

Голова міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила: "Україна може спиратися на непохитну підтримку Німеччини".

Британія

Як повідомив Sky News, позиція Британії "залишається незмінною" після перепалки Зеленського та Трампа. Співрозмовник видання сказав, що далі буде видно, як ця ситуація вливатиме на положення речей.

"Британія непохитна в підтримці справедливого і тривалого миру, який забезпечує суверенітет і безпеку України", — додав він, посилаючись на британський уряд.

Іспанія

За словами іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса, Україну підтримує Європа.

"Україно, Іспанія з вами", — сказав він.

США

Навіть у США знайшлись ті, хто підтримали Україну. Так сенатор Штатів Адам Шифф назвав Трампа боягузом, а Зеленського — героєм.

"Сьогодні в Овальному Кабінеті зустрічаються герой і боягуз. Коли зустріч завершиться, герой повернеться додому, в Україну", — сказав він.

Колишній радник Трампа Джон Болтон заявив, що США на цій зустрічі припустились катастрофічної помилки.

"Трамп і Венс оголосили, що вони на боці РФ в цій війні", — йдеться у повідомленні.

Литва

Президент Литви Ґітанас Науседа також підтримав Україну та Зеленського.

"Україно, ти ніколи не будеш йти сама", — написав він.

Швеція

"Ми підтримуємо Україну, яка бореться не лише за свою свободу, а й за свободу всієї Європи", — прем'єр-міністр Швеції Ульф Кристерссон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський терміново покинув Білий дім після суперечки з Трампом.