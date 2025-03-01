"Не виглядав людиною, яка хоче миру": Трамп знову наробив скандальних заяв на адресу Зеленського

Трамп вважає, що Зеленський нібито не хоче миру

Президент США Дональд Трамп виступив з черговою порцією заяв щодо переговорів у Білому домі, які було зірвано після спровокованої віцепрезидентом США Джей Ді Венсом суперечки. Трамп звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну.

"Телеграф" зібрав головне із заяв Трампа для преси:

США "не хочуть грати в ігри". Зеленський хоче "‎боротися, боротися, боротися", а США прагнуть миру, а не війни довжиною років у 10.

Зустріч із Зеленським не увінчалася успіхом, визнав Трамп.

Зеленський нібито хотів "повернутися прямо зараз", але Трамп, як президент, не допустив цього.

Припинення вогню в Україні повинно відбутися "негайно". Зеленський може це зробити.

Трамп не підтвердив, що планує скоротити, або припинити військову допомогу Україні: "Неважливо, що я розглядаю".

Зеленський не виглядав людиною, яка хоче миру. Він повинен перестати критикувати Путіна і заявити про прагнення укласти мир.

Зеленський "переграв" під час переговорів у Білому домі.

США або закінчить цю війну, або залишить Україну битися з Росією наодинці. "Ми або закінчимо цю війну або дамо їм битися і подивимося, що станеться. Без нас він не переможе", – заявив президент США.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини.

Президент України Володимир Зеленський посперечався з американським колегою Дональдом Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом під час зустрічі у Вашингтоні. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ серед доходять висновку, що скандал навмисне спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс.