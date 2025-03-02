Ждать ли большое контрнаступление ВСУ в 2025: известный командир рассказал о возможностях Украины

У Россиян тоже не все гладко

Большое контрнаступление Украины на данном этапе войны — крайне маловероятно. Но это не значит, что возвращать территории мы не можем.

Такое мнение высказал командир спецподразделения ГУР "Артан-Х" Андрей "Фаворит" в интервью "Телеграфу" под названием "Мотивация воевать у досрочно освобожденных на высоком уровне — командир спецподразделения ГУР "Артан-Х" Фаворит".

По его словам, глобальное контрнаступление на этом этапе — "это несколько утопическая история".

"Но это не значит, что возвращать территории мы не можем. Когда складываются соответствующие условия, выбираем приоритетное направление и пробиваем оборону врага: малыми действиями, постепенными шагами. А глобально так, чтобы сразу по всем направлениям сегодня это невозможно", — считает он.

При этом "Фаворит" отмечает, что и Россия на самом деле не может сейчас проводить глобальные операции.

"У них нет такого потенциала. То есть они выбирают приоритетные направления (сейчас это Донецкое, Луганское) и давят там", — сказал он.

Напомним, узнать о главных событиях войны вы можете в материале "Хронология войны — день 1103: россияне обстреливают Украину и наступают под Покровском".

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