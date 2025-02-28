Політичні гойдалки. Як змінювалася риторика Трампа про Зеленського, війну та переговори

Як Трамп змінював свою риторику щодо Зеленського з 2019 року і по сьогодні

Переговори США та України відбудуться вже 28 лютого, і до цієї політичної події прикута особлива увага. Багатьом цікаво, як буде поводитися президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, якого він нещодавно назвав "диктатором".

Останнім часом було дуже помітно, наскільки мінливою є позиція Дональда Трампа стосовно України. "Телеграф" розповість, як змінювалась риторика нового президента США щодо України та її лідера з 2019 року і по сьогодні.

Заяви Трампа про Зеленського

Спочатку, від обрання Зеленського президентом, Дональд Трамп послідовно висловлював щиру підтримку українському президенту. Зокрема, 21 квітня 2019 року під час телефонної розмови він сказав: "Я просто хотів привітати вас… Я не маю сумнівів, що ви будете фантастичним президентом".

Цю прихильність він продовжував демонструвати і під час телефонної розмови 25 липня 2019 року. Трамп заявив: "Вітаю з великою перемогою. Ми всі спостерігали зі Сполучених Штатів, і ви виконали чудову роботу… Це фантастичне досягнення. Вітаю."

Під час особистої зустрічі в Нью-Йорку 25 вересня 2019 року Трамп продовжував хвалити Зеленського: "Він зробив мене більш відомим, а я зробив його більш відомим… Я скажу, що в нього чудова репутація… Його репутація абсолютно бездоганна". Його слова тоді цитував Білий Дім.

Однак із часом тон змінився кардинально. 26 вересня 2024 року на передвиборчому виступі Трамп уже критикував президента: "Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду, Зеленському."

У січні 2025 року, в інтерв'ю Fox News, Трамп заявив: "(Президент Зеленський) не є святим і не повинен був допустити, щоб ця війна сталася. Я міг би так легко укласти цю угоду. А Зеленський вирішив: "Я хочу воювати."

19 лютого цього року риторика загострилася до максимуму. Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і додав, що "Зеленському краще рухатися швидше, інакше у нього не залишиться країни".

Проте вже 27 лютого, під час зустрічі з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, Трамп раптово змінив тон. Коли йому нагадали про слова щодо "диктатора", він відповів: "Я таке сказав? Я не можу повірити, що сказав би таке". І тут же додав: "Ми хочемо працювати із Зеленським і будемо це робити, він найкращий президент України".

Заяви про завершення війни

Ще один напрямок, де позиція Трампа постійно змінюється — це питання завершення війни в Україні. 3 березня 2024 року, в інтерв'ю GB News, він впевнено заявляв: "Якби я був президентом, то, кажу вам, я закінчив би цю війну за один день, на це потрібно 24 години".

Після вступу на посаду, 13 лютого 2025 року, Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social: "Чудові переговори з Росією та Україною відбулись вчора, гарна можливість завершити цю жахливу, дуже криваву війну".

Проте 27 лютого під час зустрічі з членами уряду США тон став обережнішим: "Ми спробуємо, щоб Україна отримала якомога більше, щоб вона повернула собі якомога більше (територій). Ми постараємося домогтися миру, але це ще не гарантовано".

Того ж дня на спільній пресконференції зі Стармером Трамп висловився ще менш впевнено: "Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку, і або це відбудеться дуже швидко, або ніколи".

Заяви щодо участі України в переговорах

У грудні 2024 року Трамп висловлював розуміння щодо бажання України укласти мирну угоду: "Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздим чином втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим. Я добре знаю Володимира. Це його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!"

Однак уже 21 лютого 2025 року в інтерв'ю Fox Radio Трамп різко змінив свою позицію: "Я спостерігаю за ним (Зеленським) уже багато років, і я спостерігаю, як він веде переговори без карт. У нього немає карт. І від цього нудить. Просто набридає. З мене досить… Він три роки ходив на зустрічі, але нічого не домігся. Тож, якщо чесно, я не думаю, що це дуже важливо (для України) — бути на зустрічах. З ним дуже важко укладати угоди".

Така непослідовність у висловлюваннях американського президента щодо України свідчить про те, наскільки складно передбачити майбутню політику США стосовно української кризи та яку позицію насправді займе Білий дім у потенційних мирних переговорах.

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