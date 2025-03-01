"Ніхто не зупиниться": Зеленський відповів на закиди Трампа у небажанні миру та пояснив свою позицію

Війна не припиняється словами, а мир – це не просто відсутність війни

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна хоче миру. Проте мир повинен бути справедливим, а наказати українцям припинити опір агресору він не може, та й не збирається – усі чудово розуміють, що Путін незабаром повернеться з новою війною. А щоб вибороти справедливий мир, Україні потрібні гарантії безпеки та підтримка від США.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він відкинув заяви Трампа про те, що Україна та сам Зеленський нібито не хочуть миру.

"Ніхто так не хоче завершення війни, як ми, українці. Але мир — це не просто відсутність війни… Ніхто не зупиниться, тому що всі бояться, що завтра Путін повернеться", – підкреслив він.

Зеленський додав, що він відкритий для переговорів з Росією, але тільки за умови надання гарантій безпеки від США – Україна не може допустити повторення війни та не може втратити свою свободу. Також, додав, український президент, Україна потребує підтримки США. Європа готова продовжити фінансувати Україну та надавати підтримку озброєнням, але без США буде важко.

"Нам було б складно. Ось чому я тут… Росіяни прийшли на нашу територію, у наші будинки… вони вбили так багато людей. Просто щоб забути про це, просто щоб сказати, що Путін чудовий хлопець, ні", – сказав він.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини. Але під час зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ серед доходять висновку, що скандал навмисне спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Після цього переговори було достроково перервано, а Трамп виступив з черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну.