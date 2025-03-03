Заборонив присутність журналістів та зробив засідання закритим: несподівана реакція судді ВАКС по факту спроби НАБУ спровокувати екс-нардепа дати хабар Кличку
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28.02.2025 під час судового засідання адвокати екснардепа Нестеренка В.Г. заявили про експертизу автентичності запису щодо спроби спровокувати їх підзахисного на дачу хабара Кличку з метою скомпрометувати мера столиці.
В обмін на це екснардепу обіцяли майбутнє пом'якшення звинувачення, а відповідні факти щодо провокативних дій слідчих НАБУ були повідомлені ще у попередніх засіданнях по справі, яка заслуховується останніми тижнями у ВАКС.
Натомість, слухання по цій резонансній справі сьогодні було несподівано закрито суддєю від доступу громадськості, youtube-транслація скасована, а присутні журналісти — видворенні із зали судових засідань