Заборонив присутність журналістів та зробив засідання закритим: несподівана реакція судді ВАКС по факту спроби НАБУ спровокувати екс-нардепа дати хабар Кличку

28.02.2025 під час судового засідання адвокати екснардепа Нестеренка В.Г. заявили про експертизу автентичності запису щодо спроби спровокувати їх підзахисного на дачу хабара Кличку з метою скомпрометувати мера столиці.

В обмін на це екснардепу обіцяли майбутнє пом'якшення звинувачення, а відповідні факти щодо провокативних дій слідчих НАБУ були повідомлені ще у попередніх засіданнях по справі, яка заслуховується останніми тижнями у ВАКС.

Натомість, слухання по цій резонансній справі сьогодні було несподівано закрито суддєю від доступу громадськості, youtube-транслація скасована, а присутні журналісти — видворенні із зали судових засідань