Запретил присутствие журналистов и сделал заседание закрытым: неожиданная реакция судьи ВАКС по факту попытки НАБУ спровоцировать экс-нардепа дать взятку Кличко

28.02.2025 во время судебного заседания адвокаты экснардепа Нестеренко В.Г. заявили об экспертизе подлинности записи о попытке спровоцировать их подзащитного на дачу взятки Кличко с целью скомпрометировать мэра столицы.

В обмен на это экс-нардепу обещали будущее смягчение обвинения, а соответствующие факты по провокативным действиям следователей НАБУ были доложены еще в предыдущих заседаниях по делу, которое заслушивается в последние недели в ВАКС.

Слушания по этому резонансному делу сегодня были неожиданно закрыты судьей от доступа общественности, youtube-транслация отменена, а присутствующие журналисты — выдворены из зала судебных заседаний.