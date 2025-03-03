Їм точно не доручать виконувати бойові завдання. Хто з чоловіків буде на альтернативній службі

Чотири категорії українців точно не триматимуть зброю в руках

В Україні на альтернативну службу мають право виключно представники релігійних організацій, віровчення яких не допускає носіння зброї. Таким особам не доручать виконання бойових завдань.

Перелік релігійних організацій, представники яких можуть служити на альтернативній службі, затверджує Кабінет Міністрів. Наразі, за словами юриста Дмитра Франчука, передає "РБК-Україна", така можливість є у свідків Єгови, адвентистів сьомого дня, п'ятдесятників та баптистів.

Але рішення про заміну військової служби на альтернативну ухвалюється в індивідуальному порядку, з урахуванням конкретних обставин людини. Якщо особа не докаже, що вона належить до релігійної громади, то при ухиленні від мобілізації чоловік вважатиметься ухилянтом і каратиметься згідно зі законами.

Франчук зауважив, що така особа може виконувати невоєнні обов’язки в межах військової служби, наприклад, перевозити вантажі чи ремонтувати техніку, а отже, релігійні переконання не звільняють від мобілізації, лише надають можливість перейти на альтернативну службу.

У такому випадку людині потрібно заздалегідь підготувати відповідні документи та готуватись, що її ретельно перевірятимуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть повторно мобілізувати звільнених військових.