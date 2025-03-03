Им точно не поручат выполнять боевые задачи. Кто из мужчин будет на альтернативной службе

Четыре категории украинцев точно не будут держать оружие в руках

В Украине на альтернативную службу имеют право исключительно представители религиозных организаций, вероучение которых не допускает ношение оружия. Таким лицам не поручат выполнение боевых задач.

Перечень религиозных организаций, представители которых могут служить на альтернативной службе, утверждает Кабинет Министров. В настоящее время, по словам юриста Дмитрия Франчука, передает "РБК-Украина", такая возможность есть у свидетелей Иеговы, адвентистов седьмого дня, пятидесятников и баптистов.

Но решение о замене военной службы на альтернативную принимается в индивидуальном порядке, с учетом конкретных обстоятельств человека. Если лицо не докажет, что оно принадлежит к религиозной общине, то при уклонении от мобилизации человек будет считаться уклонистом и будет наказываться согласно законам.

Франчук отметил, что такое лицо может выполнять невоенные обязанности в пределах военной службы, например, перевозить грузы или ремонтировать технику, а значит, религиозные убеждения не освобождают от мобилизации, только предоставляют возможность перейти на альтернативную службу.

В таком случае человеку нужно заранее подготовить соответствующие документы и готовиться, что его будут тщательно проверять.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли повторно мобилизовать уволенных военных.