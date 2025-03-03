Защебетал на русском, как только пересек границу: где сейчас Спартак Суббота и чем он промышляет теперь

Интернет-психолог во время полномасштабной войны сбежал из Украины

Спартак Суббота — скандальный интернет-психолог, один из соавторов проекта "Подкаст-терапия". После расследования его деятельности и выявления обмана, популярность этой медийной личности быстро сошла на нет. А в прошлом году стало известно, что Спартак незаконно пересек границу Украины и теперь предоставляет свои услуги в Испании.

"Телеграф" расскажет, что известно о нынешней деятельности Спартака Субботы и как он позиционирует себя в социальных сетях.

Спартак Суббота — от популярности до забвения

Широкую популярность в украинском сегменте YouTube Спартак Суббота получил в 2022-2023 годах после выхода "Подкаст-терапии". Это было ютуб-шоу, в котором Спартак, как психолог общался со своим другом-актером и комиком Женей Яновичем. Их подкаст собрал огромную аудиторию не только в сети, но и в реальной жизни — они собирали полные залы людей в разных городах.

Кроме подкаста Спартак Суббота активно работал над своим имиджем в медиа, ходил на интервью, принимал участие в социальных проектах и поддержке ВСУ. Также он активно общался с поклонниками в соцсетях и стал настоящем кумиром для подростков.

Однако всплеск популярности Спартака был непродолжительным. Весной 2023 года вышло расследование онлайн-медиа "Свідомі", которое вывело на чистую воду настоящую личность Субботы. Как оказалось, его обвиняли в работе на ОПЗЖ, сексе с клиентками, а больше всего во лжи о своем образовании и профессиональной деятельности.

После этого расследования соавтор "Подкаст-терапии" Женя Янович записал видеообращение, в котором заявил, что их проект закрывается. И вообще заявил, что был обманут Спартаком и прекратил с ним общение после разоблачения.

После скандала и ухода из проекта Яновича Суббота отвергал все обвинения. А потом даже попробовал перезапустить "Подкаст-терапию" с девушкой-соавтором, однако былой популярности проекта вернуть не удалось и он со временем закрылся.

Где сейчас Спартак Суббота

В 2024 году украинские СМИ облетела новость о том, что Спартак Суббота выехал из Украины. И сделан он это, якобы незаконно — заплатив взятку пограничникам. Такую информацию распространил в сети блогер-сплетник Беспалов. Позже стало известно, что психолог подавал документы, чтобы оформиться как украинский беженец в Испании.

Параллельно с побегом изменилась и страница Субботы в Instagram, где у него 111 тысяч подписчиков. Выглядит так, что как только психолог пересек границу, он тут же перешел на русский язык общения. До выезда за границу он писал посты и записывала видео на украинском языке.

В описании страницы Instagram Спартак Суббота сейчас позиционирует себя, как когнитивно-поведенческий и схема-терапевт, лектор, кандидат психологических наук. А местом его проживания обозначена Барселона.

Как видно с его страницы, психолог и дальше записывает эфиры с лекциями по психологии на русском языке. К слову, за язык ему часто прилетает в комментариях, на что Спартак иногда отвечает в весьма хамской манере. Также он раздает советы девушкам, как получить финансовые блага от мужчин.

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