Тепер без ТЦК. У електронному направленні на ВЛК з'явились нові дані

Заступниця міністра пояснила, що це дасть можливість чоловікам одразу йти до медзакладу і не відвідувати перед тим ТЦК

Направлення на медичний огляд з березня 2025 року в Україні здійснюватиметься в електронному форматі в "Резерв+". Наразі у цьому документі вже є інформація про дату прибуття на медогляд.

Нововведення у вигляді дати, коли потрібно прийти на ВЛК, стосуватиметься нових направлень, які будуть сформовані на останній версії "Резерв+". Про це повідомила у соціальній мережі Facebook заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг", — підкреслила вона.

Тому тепер військовозобов'язані можуть одразу прийти до медзакладу у визначену дату і їм проведуть огляд.

Крім того, електроенне направлення на ВЛК доступно всім чоловікам, що хочуть самостійно пройти медкомісію, або вже отримали паперову повістку на неї.

"Час один із найцінніших людських ресурсів, і я рада, що завдяки Резерв+ ми допомагаємо нашим громадянам вивільнити його для важливіших справ", — резюмувала Черногоренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які хвороби звільняють від мобілізації у березні.