Кого можуть зняти з військового обліку під час війни

Громадянин має особисто звернутися до ТЦК

В Україні дотримання правил військового обліку є обов'язковим. Однак існують конкретні випадки, коли військовозобов’язаних можуть зняти з обліку.

Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" роз'яснили, за яких умов це можливо, і які кроки слід виконати для офіційного зняття з військового обліку. Законодавство визначає чіткий перелік випадків, коли військовозобов’язаного можуть зняти з обліку:

зміна місця проживання – якщо особа переїжджає у регіон, який не входить у юрисдикцію поточного ТЦК. Водночас під час воєнного стану зміна місця проживання можлива лише за дозволом ТЦК;

навчання у військовому закладі – вступ до фахових військових училищ або вищих військових навчальних закладів передбачає взяття на облік саме у цих установах;

відбування покарання – якщо особа засуджена до позбавлення волі або до неї застосовані примусові заходи медичного характеру;

зарахування до військового оперативного резерву – зазвичай це стосується колишніх військових, учасників АТО та ООС;

рішення Міноборони або СБУ – у виняткових випадках військовозобов’язаного можуть зняти з обліку за спеціальним рішенням відповідних органів.

Як знятися з військового обліку

Щоб знятися з обліку, військовозобов’язаний повинен особисто звернутися до ТЦК, де він перебуває на обліку, та подати заяву. Перед цим необхідно пройти всі мобілізаційні процедури, включно з оновленням облікових даних та проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК).

Для зняття з обліку потрібні такі документи:

заява з обґрунтуванням підстав для зняття з обліку;

паспорт;

військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення);

документи, що підтверджують підстави для зняття з обліку.

Після розгляду документів військовозобов’язаний отримає відмітку "Знятий з військового обліку" у своїх військово-облікових документах.

Що робити після зняття з обліку

Після отримання відмітки особа зобов’язана стати на військовий облік у новому ТЦК або іншому відповідному органі. Це потрібно зробити протягом 7 днів після зняття з попереднього обліку, але не раніше ніж за 3 дні до вибуття з місця проживання.

Юристи наголошують, що дотримання цих процедур є обов’язковим для всіх військовозобов’язаних громадян України.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо не стати на військовий облік в Україні. Громадянина викликали до ТЦК, але він проігнорував вимогу. Суд обрав чоловіку покарання.