Кого можуть зняти з військового обліку під час війни
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Громадянин має особисто звернутися до ТЦК
В Україні дотримання правил військового обліку є обов'язковим. Однак існують конкретні випадки, коли військовозобов’язаних можуть зняти з обліку.
Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" роз'яснили, за яких умов це можливо, і які кроки слід виконати для офіційного зняття з військового обліку. Законодавство визначає чіткий перелік випадків, коли військовозобов’язаного можуть зняти з обліку:
- зміна місця проживання – якщо особа переїжджає у регіон, який не входить у юрисдикцію поточного ТЦК. Водночас під час воєнного стану зміна місця проживання можлива лише за дозволом ТЦК;
- навчання у військовому закладі – вступ до фахових військових училищ або вищих військових навчальних закладів передбачає взяття на облік саме у цих установах;
- відбування покарання – якщо особа засуджена до позбавлення волі або до неї застосовані примусові заходи медичного характеру;
- зарахування до військового оперативного резерву – зазвичай це стосується колишніх військових, учасників АТО та ООС;
- рішення Міноборони або СБУ – у виняткових випадках військовозобов’язаного можуть зняти з обліку за спеціальним рішенням відповідних органів.
Як знятися з військового обліку
Щоб знятися з обліку, військовозобов’язаний повинен особисто звернутися до ТЦК, де він перебуває на обліку, та подати заяву. Перед цим необхідно пройти всі мобілізаційні процедури, включно з оновленням облікових даних та проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК).
Для зняття з обліку потрібні такі документи:
- заява з обґрунтуванням підстав для зняття з обліку;
- паспорт;
- військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення);
- документи, що підтверджують підстави для зняття з обліку.
Після розгляду документів військовозобов’язаний отримає відмітку "Знятий з військового обліку" у своїх військово-облікових документах.
Що робити після зняття з обліку
Після отримання відмітки особа зобов’язана стати на військовий облік у новому ТЦК або іншому відповідному органі. Це потрібно зробити протягом 7 днів після зняття з попереднього обліку, але не раніше ніж за 3 дні до вибуття з місця проживання.
Юристи наголошують, що дотримання цих процедур є обов’язковим для всіх військовозобов’язаних громадян України.
Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо не стати на військовий облік в Україні. Громадянина викликали до ТЦК, але він проігнорував вимогу. Суд обрав чоловіку покарання.