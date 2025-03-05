У Германии закончилось оружие для Украины? В Минобороны страны сделали тревожный прогноз

Страна должна думать о создании оружия для себя

Передача оружия Украине от Германии достигла предела возможностей. Но военная поддержка и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно.

Об этом заявил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле на брифинге кабинета министров, пишет Clash Report в Х. Он ответил журналистам на вопрос о возможности дальнейших поставок оружия типа зенитных комплексов Patriot из запасов немецкой армии в Украину.

"Вы знаете, что из бундесвера уже произошли подобные передачи (вооружения — ред.) Украине. Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные способности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена", — сказал Штемпфле.

В то же время представитель ведомства подчеркнул, что военная поддержка Украины и укрепление собственной обороноспособности должны рассматриваться параллельно, а также отметил, что немецкая промышленность вносит свой вклад, реализуя разные проекты в Украине.

Помощь Украине от Германии — что известно

Напомним, с начала полномасштабной войны Германия выделила в помощь Украине наибольшее количество средств среди всех стран Европы.

В частности, Германия предоставила украинским воинам критически необходимые системы противовоздушной обороны Patriot, которые могут уничтожать вражеские баллистические ракеты.

Ранее "Телеграф" писал, что глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера хочет выделить Украине военную помощь в размере 3 миллиарда евро. Эти средства были заблокированы его предшественником Олафом Шольцем.