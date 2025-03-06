"Як тобі таке, Ілон Маск?": в Україні вигадали іншу назву для "американо" (відео)

У мережі вже встигли відреагувати на назву

На тлі останніх подій зі Сполученими Штатами деякі українці почали відмовлятися від усього американського. Навіть для кави американо вже вигадали нову назву.

У мережі поширилося відео, зроблене в одній із кав’ярень в Україні, на якому жінка замовляє "україніано" з молоком. При цьому бариста підіграє відвідувачці й лише питає, чи потрібно додавати молоко.

Авторка ролика своєю чергою поцікавилася у глядачів, з чим інші українці п’ють "україніано".

У соціальних мережах тим часом уже з’явилися коментарі щодо цього. Варто зазначити, що далеко не всі оцінили ідею "перейменування".

Передісторія

28 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб вперше зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Там Україна та США мали підписати угоду про корисні копалини . Однак у якийсь момент на зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка з приводу російсько-української війни .

Венс заявив, що війну між Росією та Україною треба врегулювати через дипломатію. У відповідь український президент заявив, що вже підписував угоду з Путіним у присутності президента Франції та канцлера Німеччини. Зеленський також заявив, що у разі підписання поганої угоди між Росією та Україною Сполучені Штати "відчують це". Венс і Трамп обурилися та відповіли, що їм "буде здорово", а також додали, що Зеленський не має права нав’язувати свою думку.

Президент України достроково залишив Білий дім, а угоду про корисні копалини не підписали. Після цього Трамп написав, що Зеленський "не готовий до миру", але додав, що він "може повернутись", коли змінить свою думку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на AliExpress засвітився курйозний товар із зображенням Дональда Трампа.