Критичні втрати ЗСУ, "застаріле НАТО" і не тільки: Залужний зробив серйозні заяви про війну

Залужний відверто розповів про втрати української армії та власний погляд на сучасну війну

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний провів зустріч зі спільнотою Українського католицького університету. Під час розмови він озвучив кілька важливих тез.

Залужний на зустрічі зосередився на питаннях про сучасний стан війни, втрати української армії та майбутні безпекові виклики для України. "Телеграф" зібрав найяскравіші цитати колишнього головнокомандувача.

За словами Залужного, кількість втрат української армії на нинішньому етапі війни є критичною. "Порахуйте, що таке 50 тис. з 5,5 млн осіб, що стояли на обліку. Результат дорівнює нулю, бо це критична точка. Яку, мені здається, ми навряд чи перейдемо", — зазначив посол.

Він також додав, що в Україні зараз "практично нікому реально воювати", адже країна втратила приблизно 50 тисяч убитими та понад 300 тисяч пораненими.

Водночас Залужний наголосив, що Росія також зазнає значних втрат, які для неї теж наближаються до критичної межі — щонайменше 250 тисяч загиблих. При цьому дипломат зауважив, що російська сторона може мобілізувати нових солдатів, але питання в тому, чи будуть вони ефективно воювати, відкрите.

Новий тип війни — війна на виснаження

Валерій Залужний підкреслив, що Росія випробовує в Україні новий тип війни – війну на виснаження, коли удари спрямовані не лише на військові цілі, а й на енергетику та цивільну інфраструктуру.

"Роботи шурують по небу, вибивають всю енергетику. Потім летять дорогі ракети – спеціально по школах, університетах, лікарнях. Це нова війна", — наголосив посол.

За його словами, ворог свідомо атакує енергосистему та об'єкти цивільної інфраструктури, щоб залякати мирне населення. Залужний застеріг, що якщо світ не вирішить цю проблему на глобальному рівні, ситуація може лише погіршитися.

Про НАТО та майбутню архітектуру безпеки

Залужний також висловив свою думку щодо ефективності НАТО. На його думку, членство України в НАТО не надасть їй необхідного політичного захисту.

"НАТО – воно застаріле і морально, і фізично. І, скоріш за все, політичного якогось захисту нам нічого не дасть", — висловився посол.

Він також скептично поставився до ідеї введення в Україну західних миротворчих військ. За його словами, відповідна доктрина розроблялася в середині 90-х років і не відповідає сучасним реаліям війни. "Звертаю увагу – ця доктрина була розроблена в середині 90-х років: коли там заводились круті парні, вони там ролики знімали, транслювалося по CNN. Хлопці військові, вони, до речі, зараз розказують, що то за війна була. Там тільки цей ролик НАТОвському солдату покажуть – відпаде не тільки бажання служити, а й ще щось там. Тому це страшні речі, до яких вони на сьогоднішній день, на жаль, не готові".

Залужний переконаний, що "найкращі гарантії безпеки закладені у нас самих". Водночас він висловив думку, що корисним для України було б членство у європейській архітектурі безпеки, яку ще належить побудувати, можливо, на базі Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).

Також раніше "Телеграф" писав, що Залужний отримав нову посаду. Куди його призначив Зеленський.