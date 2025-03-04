Залужний отримав нову посаду. Куди його призначив Зеленський

Ще одна дипломатична місія у посла України в Великій Британії

Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а зараз — посол України у Великій Британії, отримав нову посаду.

3 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №151/2025, згідно з яким Залужного призначено Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO). Це призначення є сумісництвом із його посадою надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії.

Що таке Міжнародна морська організація і чим вона займається

Міжнародна морська організація (International Maritime Organization, IMO) – це спеціалізована установа ООН, що займається питаннями безпеки мореплавства та захисту морського середовища. Її головна мета – встановлення міжнародних стандартів для судноплавства, запобігання аваріям і забрудненню океанів. Штаб-квартира IMO розташована в Лондоні, а членами організації є 175 держав.

Призначення Залужного на цю посаду підкреслює важливість морської безпеки для України. Україна активно використовує можливості IMO для привернення уваги до порушень міжнародного морського права з боку Росії. У грудні 2023 року IMO ухвалила резолюцію, яка засуджує дії Росії на морі та закликає до дотримання міжнародного права.

Україна є членом IMO з 1994 року, виконує всі зобов’язання, сплачує членські внески та бере участь у розробці міжнародних норм. Наша держава активно працює над посиленням своєї присутності в організації та зміцненням позицій у сфері міжнародного мореплавства.

Також раніше "Телеграф" писав, що Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні. Посол розповів про порядок денний глави держави.