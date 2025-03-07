По любым причинам. Какая категория мужчин может свободно выехать за границу

Мужчины, которых сняли с воинского учета, могут свободно пересекать границу, но при условии, что они являются лицами с инвалидностью

Пересекать границу нашего государства могут лишь некоторые категории военнообязанных мужчин. Таким правом могут воспользоваться и лица, имеющие III группу инвалидности.

Лицам с инвалидностью любой группы можно пересекать границу без ограничений. Это предусмотрено законодательством Украины и подтверждается соответствующими нормативными актами, передает юридическая компания "INSEININ".

Кроме того, пересекать границу такие лица могут по разным причинам, например на лечение, учебу, работу, отдых или по личным обстоятельствам, а также неограниченное количество раз.

Чтобы уехать в другую страну, лицу нужно предоставить пограничникам следующие документы:

действительный заграничный паспорт,

документ, подтверждающий статус лица с инвалидностью: удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи в связи с инвалидностью. Эти документы должна выдать Украина. Если инвалидность наступила в другой стране, то по таким документам выехать не удастся;

военно-учетный документ, где содержится отметка об отсрочке или снятии с воинского учета.

Решение о разрешении или запрете пересечения границы принимается пограничниками в пункте пропуска. Если оно было отрицательным, то лицу должны предоставить письменное объяснение с основаниями, которое можно обжаловать в суде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто еще из мужчин может уехать за границу в марте.