У Китаї висловилися про "обійми" Путіна та Трампа та зближення Росії з США

Піднебесна підтримує мир для України

Китай залишається вірним "безмежним" відносинам з Росією. Міністр закордонних справ Китаю Ван І спростував припущення, що контакти глави Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом викличуть "похолодання" між Пекіном та Москвою.

Про це Ван І заявив під час пресконференції, повідомляє Bloomberg. Глава МЗС Китаю підтвердив прихильність Пекіна "безмежним" відносинам з Росією, відкинувши припущення, що "обійми" Трампа з Володимиром Путіним зашкодять відносинам.

Також він заявив, що Китай підтримує мир для України. Водночас він не відповів на запитання, чи погодиться Пекін надіслати миротворчі війська для його підтримки.

Нагадаємо, спецпредставник Китаю з європейських справ Лу Шає заявив, що Китай не підтримує ідею мирної угоди щодо України, яка буде визначатися лише між США та Росією. Політику Трампа представники китайської дипломатії вважають "деспотичною", додав він.

Ці заяви було сприйнято як певне невдоволення Пекіна зближенням Москви з Вашингтоном. Саме ці припущення й спробував спростувати Ван І.

Раніше експерт з азіатсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra Антон Ганоцький спеціально для "Телеграфу" розповів, як Пекін і Москва спільно намагаються покінчити з гегемонією США. Від початку відновлення переговорів між США та Росію Москва активно інформує Китай про їх перебіг.