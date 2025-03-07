Укр

Пенсионерам предлагают прибыльную работу с гибким графиком

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Ребенку нужна помощь Новость обновлена 07 марта 2025, 14:32
Ребенку нужна помощь. Фото Freepik

Кандидат должен быть отзывчив к детям

Работа для пенсионеров в Украине есть как на условиях полной занятости, так и почасово. Пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать хорошую прибавку к пенсии — в городе Кривой Рог ищут няню, готовы взять пенсионерку, студента.

Соответствующее предложение размещено на популярном сайте по поиску работы и подбору персонала. Няня нужна для девочки 6 лет с аутистическим расстройством. Оплата почасовая — 115 грн/час, за месяц можно заработать до 10 тысяч гривен. Гибкий график, локация — 4-й Заречный микрорайон, 10.

От будущей няни ждут ответственности и отзывчивости по отношению к ребенку. Она должна быть готова работать с особым ребенком.

Обязанности:

  • кормление,
  • смена памперса,
  • прогулки на улице,
  • прием лекарств при необходимости по времени (препараты заранее выдает мать).

Как рассказывал "Телеграф", сеть магазинов крафтового пива в Киеве ищет на работу продавца-бармена. Готовы взять пенсионера.

Теги:
#Пенсионеры #Кривой Рог #Вакансии #Няня